Вратарь «Ливерпуля» Алисон получил травму подколенного сухожилия

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер получил травму на тренировке команды перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, голкипер повредил подколенное сухожилие. В ближайшие время бразильский вратарь пройдёт медицинское обследование. Ожидается, что он будет вынужден пропустить матч с «Брентфордом» в 25-м туре чемпионата Англии по футболу.

В нынешнем сезоне бразильский голкипер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и девять встреч провёл «на ноль». На данный момент после 24 сыгранных матчей английского чемпионата «Ливерпуль» находится на первом месте с 54 очками.