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Магомед Адиев: матч сборной России с Казахстаном возможен, определённые контакты были

Магомед Адиев: матч сборной России с Казахстаном возможен, определённые контакты были
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Главный тренер казахстанской национальной команды Магомед Адиев поделился мнением о том, возможна ли товарищеская игра между сборными Казахстана и России.

«Я думаю, что матч сборной России с Казахстаном возможен, такие разговоры шли. До меня доходила информация из федерации футбола, что были определённые контакты.

Но всё не так просто – у нас есть свои запланированные игры в даты ФИФА. Решение о проведении матча принимает именно Федерация футбола Казахстана.

Когда есть возможность сыграть с какой-то сборной, мы вместе с федерацией выбираем: они – по финансам, а я – как тренер. После всех этих моментов мы принимаем окончательное решение», – приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что сборные России и Казахстана могут провести товарищеский матч в июне текущего года.

В марте 2024 года сборная России сыграет с Сербией и Парагваем. Встреча с сербской национальной командой состоится 21 марта. Матч сборной России с Парагваем пройдёт 25 марта.

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

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