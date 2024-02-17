«Интер» разгромил последнюю команду Серии А благодаря голам Тюрама и Мартинеса

Закончился матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Салернитаной». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток встречи прозвучал 16 февраля в 23:00 по московскому времени. Матч завершился победой «Интера» со счётом 4:0.

На 16-й минуте миланцы открыли счёт в матче. В их составе с передачи Карлоса Аугусто голом отметился Маркус Тюрам. На 19-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество чёрно-синих. Ассистировал аргентинцу снова Аугусто. На 40-й минуте дело до разгрома довёл Дензел Думфрис. А в компенсированное время Марко Арнаутович сделал счёт неприличным.

Напомним, за 25 туров итальянской Серии А «Интеру» удалось набрать 63 очка. Миланский клуб занимает первое место в турнирной таблице. «Салернитана» пребывает на 20-й позиции. Команда заработала 13 очков.