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«Интер» разгромил последнюю команду Серии А благодаря голам Тюрама и Мартинеса

«Интер» разгромил последнюю команду Серии А благодаря голам Тюрама и Мартинеса
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Закончился матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Салернитаной». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток встречи прозвучал 16 февраля в 23:00 по московскому времени. Матч завершился победой «Интера» со счётом 4:0.

Италия - Серия А . 25-й тур
16 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Тюрам – 17'     2:0 Мартинес – 19'     3:0 Думфрис – 40'     4:0 Арнаутович – 90'    

На 16-й минуте миланцы открыли счёт в матче. В их составе с передачи Карлоса Аугусто голом отметился Маркус Тюрам. На 19-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество чёрно-синих. Ассистировал аргентинцу снова Аугусто. На 40-й минуте дело до разгрома довёл Дензел Думфрис. А в компенсированное время Марко Арнаутович сделал счёт неприличным.

Напомним, за 25 туров итальянской Серии А «Интеру» удалось набрать 63 очка. Миланский клуб занимает первое место в турнирной таблице. «Салернитана» пребывает на 20-й позиции. Команда заработала 13 очков.

Таблица Серии А
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