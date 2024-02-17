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Жозе Моуринью эмоционально высказался об увольнении из «Ромы»

Жозе Моуринью эмоционально высказался об увольнении из «Ромы»
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Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением про своё увольнение из римского клуба.

«Увольнение из «Ромы» – одно из тех, которое причинило мне больше всего боли. Я отдал всё этому клубу. За эти три года я отказался стать главным тренером сборной Португалии с лучшей командой в её истории!

Также у меня было большое предложение из Саудовской Аравии», – цитирует Моуринью известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

Отметим, что сейчас Моуринью связывают с несколькими клубами, в том числе с «Барселоной» и «Баварией».

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