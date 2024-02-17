Виллиан — об уходе из «Арсенала»: люди говорили мне: «Ты сумасшедший»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал о своём уходе из лондонского «Арсенала» летом 2021 года. Напомним, бразилец расторг контракт с «канонирами» и перешёл в бразильский «Коринтианс» в статусе свободного агента.

«Когда я уходил из «Арсенала», все знали, что это (игра Виллиана за клуб. — Прим. «Чемпионата») было нехорошо. Для меня это был трудный год. Я решил уйти, и на тот момент у меня ещё был контракт на два года, и я просто сказал им: «Слушайте, давайте разорвём контракт. Это не сработало так, как мы хотели. Я уйду куда-нибудь ещё и продолжу играть в футбол». Я изменил ситуацию, и теперь, спустя три года, я в «Фулхэме», наслаждаюсь жизнью.

Люди говорили мне: «Ты сумасшедший. Ты не можешь отказаться от таких денег». Они говорили: «Любой другой игрок на твоём месте никогда бы этого не сделал». Они бы соблюдали контракт и собирали деньги. Но я не думаю о деньгах. Я знаю, что деньги важны, это точно. Но это не первое дело в моей жизни. Но я был недоволен, поэтому решил уйти», — приводит слова Виллиана The Telegraph.

В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 26 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Согласно информации, предоставленной на сайте Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3 млн. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.