«Севилья» и «Аль-Иттифак» интересуются вратарём сборной Бельгии — Романо

Голкипер сборной Бельгии и немецкого «Вольфсбурга» Коэн Кастельс привлёк внимание испанской «Севильи» и саудовского «Аль-Иттифака», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, оба клуба хотят заполучить вратаря в летнее трансферное окно, когда у него закончится контракт с немецким клубом. Также сообщается, что «Вольфсбург» в январе отклонил предложение по Коэну от «Ноттингем Форест», выступающему в АПЛ.

31-летний Кастельс выступает за «Вольфсбург» с января 2015 года. Всего за немецкий клуб голкипер провёл 267 матчей. В сезоне-2015/2016 Коэн вместе с «Вольфсбургом» стал обладателем Суперкубка Германии. За свою карьеру футболист успел также поиграть за «Генк», «Вердер» и «Хоффенхайм».