Агент: вероятность, что Щенников окажется в новой команде, равна нулю

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника Георгия Щенникова, оценил вероятность подписания контракта с каким-либо клубом до окончания зимнего трансферного окна.

«Вероятность того, что Георгий окажется в новой команде до конца трансферного окна, равна нулю. Что-то есть, но не могу сказать, что имеются какие-то подвижки в поисках команды», — сказал Пушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Щенникову в настоящий момент 32 года. Он является свободным агентом. Предыдущий клуб Георгия – московский ЦСКА. Стан армейцев российский футболист покинул в июле 2023 года. С тех пор он находится без команды.

Напомним, Георгий Щенников является воспитанником московского ЦСКА. В составе армейцев он в общей сложности провёл 367 матчей, отметился 10 забитыми мячами и завоевал вместе с ними 11 трофеев. Щенников является трёхкратным чемпионом России по футболу.