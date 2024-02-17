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Игорь Корнеев назвал главные разочарования зимнего трансферного окна в РПЛ

Игорь Корнеев назвал главные разочарования зимнего трансферного окна в РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА и «Эспаньола» Игорь Корнеев высказался о командах Российской Премьер-Лиги, которые больше всех разочаровывают его в текущее трансферное окно.

«Посыл «Зенита» в трансферное окно понятен — они хотят продолжать выигрывать чемпионат и делают всё возможное для этого. Также они не забывают смотреть в будущее. Если брать другие клубы, то у каждого из них свои возможные причины тишины на трансферном рынке. Больше всех разочаровывают «Краснодар» и ЦСКА, так как на самые нужные позиции они не взяли игроков», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу «Краснодар» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 36 очками идёт вторым. ЦСКА располагается на восьмой строчке – в его активе 28 очков.

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