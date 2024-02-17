«Брентфорд» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд

Сегодня, 17 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Флеккен, Коллинз, Аер, Ми, Роэрслев, Йенсен, Нёргор, Янельт, Регилон, Тони, Мопе.

«Ливерпуль»: Келлехер, Конате, ван Дейк, Робертсон, Брэдли, Мак Аллистер, Эндо, Джонс, Жота, Диас, Нуньес.

В матче первого круга чемпионата Англии между сегодняшними соперниками сильнее оказался «Ливерпуль», добившийся разгромной победы со счётом 3:0. В той игре дублем отметился Мохамед Салах и один мяч был в активе Диогу Жоты.

После 24 сыгранных туров подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В активе мерсисайдцев 54 очка. «Брентфорд» набрал 25 очков и расположился на 14-м месте.