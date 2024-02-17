Спортивный директор «Наполи» высказался о будущем Вальтера Маццарри в клубе

Спортивный директор «Наполи» Марио Мелузо высказался о будущем главного тренера команды Вальтера Маццарри в клубе.

«Маццарри пользуется полным доверием клуба. Он может жить спокойно, а дальше посмотрим, что будет по ходу дела», — приводит слова Мелузо журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Маццарри стал тренером неаполитанцев 14 ноября, сменив на этом посту Руди Гарсию. Под руководством Вальтера «Наполи» победил лишь в шести матчах. При этом команда восемь раз проиграла и два раза сыграла вничью.

На данный момент после 23 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на 10-м месте с 35 очками. Лидером чемпионата является «Интер» с 63 очками.

Напомним, 21 февраля неаполитанцы проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной». Начало матча запланировано на 23:00 мск.