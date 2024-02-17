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Первый тренер Файзуллаева высказался о номинации на лучшего молодого игрока Кубка Азии

Первый тренер Файзуллаева высказался о номинации на лучшего молодого игрока Кубка Азии
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Дмитрий Ан, который является первым тренером футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался о номинации на лучшего молодого игрока Кубка Азии.

«Конечно, я видел, что Аббос был номинирован на звание лучшего молодого игрока на Кубке Азии. Это приятно, доставляет только самые положительные эмоции. Рад, что он провёл хороший турнир и удостоился такого признания.

Думаю, что эта номинация умножит интерес к Файзуллаева со стороны европейских клубов. Скауты следят, а тут тем более обратят на него внимание», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Помимо Аббосбека, на звание претендует Али Джассим (Ирак), Ли Кан Ин («ПСЖ»), Али Олван (Иордания), Такефуса Кубо (Япония), Джордан Бос (Австралия), Абдулла Радиф (Саудовская Аравия), Марселино Фердинан (Индонезия), Султан Адил (ОАЭ) и Ариф Айман (Малайзия).

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