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Тренер «Наполи» Маццари: игроки делают то, что могут, но это плохо получается

Тренер «Наполи» Маццари: игроки делают то, что могут, но это плохо получается
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари прокомментировал ничью в матче 25-го тура итальянской Серии А «Дженоа» (1:1).

«Игроки делают то, что могут, но это плохо получается. Извините за эту исключительную аудиторию, которая заслуживает другого удовлетворения. Нужно молчать, крутить педали, бегать и ещё больше тренироваться. При первом зевке мы пропускаем голы. Никому не легко давать объяснения», — приводит слова Маццари журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

После 24 матчей чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает десятое место. В свою очередь после 25 игр в Серии А «Дженоа» заработал 30 очка и расположился на 12-й строчке. Лидером чемпионата является «Интер», которому удалось набрать 63 очка.

Напомним, Вальтер Маццарри стал главным тренером неаполитанцев 14 ноября, сменив на этом посту Руди Гарсию. Под руководством Вальтера «Наполи» одержал победу лишь в шести матчах. При этом команда восемь раз проиграла и три раза сыграла вничью.

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