Сергей Юран – о Севикяне: он пацанёнок, после первой игры были слёзы

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о бывшем футболисте команды Эдгаре Севикяне.

«Я видел, что в нём что‑то есть. Хотел этого дождаться. Я пошёл на риск, потому что были постарше футболисты. Я потерпел его неважную игру, но дождался, потому что доверял ему. Первая игра с «Родиной» на искусственном поле, тайм отыграл и говорит: «Всё, я больше не могу, ноги болят». Ребята закипели тогда, сказали ему собраться. Но он пацанёнок ещё в этом плане, были слезы немного.

Здесь самое главное, чтобы Эдгар психологически не сломался. Хороший парень, я желаю, чтобы он достиг максимума. У каждого футболиста есть мечта — играть в «Реале», «Барселоне». Я только буду рад. Я слежу за ним и надеюсь, что он начнёт играть, и у него получится. У парня есть талант и задатки», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В общей сложности Севикян сыграл за нижегородскую команду 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился восьмью забитыми мячами и одной голевой передачей. В нынешнее трансферное окно армянский футболист перешёл в венгерский «Ференцварош».