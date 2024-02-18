Финский миллиардер официально подал предложение о покупке 100% акций «Интера» — MEN Sport

Финский миллиардер Томас Зиллиакус официально подал предложение о приобретении 100% акций «Интера», сообщает MEN Sport.

По информации источника, Зиллиакус хотел приобрести английский «Манчестер Юнайтед», однако часть акций выкупил сэр Джим Рэтклифф. Именно поэтому финский миллиардер переключился на итальянский рынок и подал официальное предложение о приобретении «Интера» за € 1,4 млрд. Кроме того, Зиллиакуса поддерживает его инвестиционная фирма XIX Century Capital, которая специализируется на спорте, моде и цифровых медиа.

В последние месяцы будущее «Интера» было предметом многочисленных спекуляций, поскольку компания «Сунинг», которая владеет командой, должна погасить огромный кредит, предоставленный Oaktree Capital, к маю 2024 года. Возможные варианты включают рефинансирование этого кредита или продажу клуба. Поскольку предложение, как сообщается, было официально подано, теперь «Сунинг» должен принять или отклонить предложение Зиллиакуса.