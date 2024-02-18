Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Фатехом»

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Фатехом»
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвёл итоги матча 20-го тура саудовской Про-лиги с «Аль-Фатехом» (2:1).

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Роналду – 17'     1:1 Аль-Наджди – 29'     2:1 Отавио – 72'    

«Ещё одна победа, ещё один гол. Давайте продолжать в том же духе, «Аль-Наср», — написал Роналду в своей социальной сети.

Отметим, что португальский форвард отметился забитым мячом в ворота «Аль-Фатеха», забив первый мяч своей команды на 17-й минуте встречи.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 27 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач. Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года.

На данный момент «Аль-Наср» вторую позицию в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 49 очков после 20 матчей. Команда, в которой выступает Роналду отстаёт от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре балла.

Материалы по теме
Криштиану Роналду обошёл Лионеля Месси по голам без учёта пенальти
Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android