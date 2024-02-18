Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Фатехом»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвёл итоги матча 20-го тура саудовской Про-лиги с «Аль-Фатехом» (2:1).

«Ещё одна победа, ещё один гол. Давайте продолжать в том же духе, «Аль-Наср», — написал Роналду в своей социальной сети.

Отметим, что португальский форвард отметился забитым мячом в ворота «Аль-Фатеха», забив первый мяч своей команды на 17-й минуте встречи.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 27 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач. Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года.

На данный момент «Аль-Наср» вторую позицию в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 49 очков после 20 матчей. Команда, в которой выступает Роналду отстаёт от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре балла.

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