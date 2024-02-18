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«Байер» повторил беспроигрышную серию «Баварии», составляющую 32 матча

«Байер» повторил беспроигрышную серию «Баварии», составляющую 32 матча
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Леверкузенский «Байер», одержав победу в минувшем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Хайденхаймом» (1:2), повторил достижение «Баварии» 2019–2020 годов, когда мюнхенский клуб не проигрывал в 32 матчах подряд во всех турнирах. Об этом сообщает Opta Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

Германия - Бундеслига . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
1 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Фримпонг – 45+2'     0:2 Адли – 81'     1:2 Кляйндинст – 87'    

В текущем сезоне «Байер» одержал 28 побед и четыре раза сыграл вничью, ни разу при этом не проиграв.

Напомним, после 22 туров чемпионата Германии «фармацевты» набрали 58 очков и на текущий момент занимают 58 очков, опережая ближайшего преследователя в лице «Баварии» на восемь очков, однако у мюнхенцев есть ещё одна игра в запасе.

В следующем туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо сыграют с «Майнцем». Игра состоится 23 февраля.

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Турнирная таблица Бундеслиги
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