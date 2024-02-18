«Очень важная победа для нас». Тренер «Байера» Хаби Алонсо — о матче с «Хайденхаймом»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о минувшем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «фармацевты» обыграли «Хайденхайм» со счётом 2:1.

«Для нас это очень важная победа. Выиграть здесь непросто, но команда провела матч крайне ответственно. Команда сделала хорошо всё то, что мы подготовили перед встречей. Я рад выступлению и результату», — приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, после после 22 туров чемпионата Германии «фармацевты» набрали 58 очков и на текущий момент занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Баварии» на восемь очков, однако у мюнхенцев есть ещё одна игра в запасе.

В следующем туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо сыграют с «Майнцем». Игра состоится 23 февраля.