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«Очень важная победа для нас». Тренер «Байера» Хаби Алонсо — о матче с «Хайденхаймом»

«Очень важная победа для нас». Тренер «Байера» Хаби Алонсо — о матче с «Хайденхаймом»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мнением о минувшем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «фармацевты» обыграли «Хайденхайм» со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
1 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Фримпонг – 45+2'     0:2 Адли – 81'     1:2 Кляйндинст – 87'    

«Для нас это очень важная победа. Выиграть здесь непросто, но команда провела матч крайне ответственно. Команда сделала хорошо всё то, что мы подготовили перед встречей. Я рад выступлению и результату», — приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, после после 22 туров чемпионата Германии «фармацевты» набрали 58 очков и на текущий момент занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Баварии» на восемь очков, однако у мюнхенцев есть ещё одна игра в запасе.

В следующем туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо сыграют с «Майнцем». Игра состоится 23 февраля.

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