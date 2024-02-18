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Араухо: у «Барселоны» экономические трудности, но молодые игроки оказывают огромную помощь

Араухо: у «Барселоны» экономические трудности, но молодые игроки оказывают огромную помощь
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался об игроках из академии каталонцев, которые помогают основной команде в трудное время.

«Сейчас клуб испытывает экономические трудности. Но молодые игроки оказывают огромную помощь. Молодёжь готова играть. Они ничего не боятся. Я сталкиваюсь с ними на тренировке, и они встают, как будто ничего не случилось», – сказал Араухо в интервью Barca Universal.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны Б» в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает уругвайского защитника в € 70 млн.

Напомним, «Барселона» после 25 матчей в чемпионате Испании заработала 54 очка и расположилась на третьей строчке.

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