«Бохум» — «Бавария»: мюнхенцы проигрывают после первого тайма

В эти минуты проходит матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бохум» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Шлагер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма «Бохум» впереди — 2:1.

«Бавария» вышла вперёд уже на 14-й минуте. Голом отметился полузащитник Джамал Мусиала. Однако уже до перерыва хозяевам удалось забить дважды усилиями Такума Асано и Кевена Шлоттербека. В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура. В той игре мюнхенцы разгромили соперника со счётом 7:0.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. «Бохум» после аналогичного количества игр в чемпионате Германии заработал 22 очка и располагается на 11-й строчке.