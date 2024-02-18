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«Бохум» — «Бавария»: мюнхенцы проигрывают после первого тайма

«Бохум» — «Бавария»: мюнхенцы проигрывают после первого тайма
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В эти минуты проходит матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бохум» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Шлагер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма «Бохум» впереди — 2:1.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 14'     1:1 Асано – 38'     2:1 Шлоттербек – 44'     3:1 Штёгер – 78'     3:2 Кейн – 87'    
Удаления: нет / Юпамекано – 77'

«Бавария» вышла вперёд уже на 14-й минуте. Голом отметился полузащитник Джамал Мусиала. Однако уже до перерыва хозяевам удалось забить дважды усилиями Такума Асано и Кевена Шлоттербека. В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура. В той игре мюнхенцы разгромили соперника со счётом 7:0.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. «Бохум» после аналогичного количества игр в чемпионате Германии заработал 22 очка и располагается на 11-й строчке.

Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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