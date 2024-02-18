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«Манчестер Юнайтед» не без труда обыграл «Лутон» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не без труда обыграл «Лутон» в матче АПЛ
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «красных дьяволов». «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Примечательно, что все голы команд были забиты до 15-й минуты. Нападающий манкунианцев Расмус Хойлунд оформил быстрый дубль, отличившись на первой и седьмой минутах. «Лутон» смог ответить лишь одним точным ударом. Гол на 14-й минуте забил форвард Карлтон Моррис. Как итог — победа «МЮ» со счётом 2:1.

На данный момент после 25 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке с 44 очками. «Лутон», в свою очередь, находится на 17-м месте с 20 очками в активе.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Хойлунд – 1'     0:2 Хойлунд – 7'     1:2 Моррис – 14'    
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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