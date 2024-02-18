Хакими хочет покинуть «ПСЖ», в нём заинтересованы «Реал» и «Манчестер Сити» — Sports Zone

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими хочет покинуть парижский клуб, в футболисте заинтересованы мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити», сообщает Sports Zone.

По информации источника, «сливочные» планируют подписать правого защитника только в летнее трансферное окно 2025 года. «ПСЖ» же всё ещё надеется продлить контракт с Хакими и не хочет его продавать.

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Хакими в нынешнем сезоне сыграл за парижан 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.

Марокканский защитник является воспитанником мадридского «Реала», а затем выступал за дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер». 25-летний футболист присоединился к парижскому клубу летом 2021 года за € 68 млн.