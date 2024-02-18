Тен Хаг: мы купили Хойлунда из-за сильного характера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего своей команды Расмуса Хойлунда.

«Мы купили Расмуса из-за характера, я всегда знал, что он сильный. Он способен хорошо играть в стрессовых ситуациях, а это то, что нужно нападающему такого большого клуба, как «Манчестер Юнайтед». Расмус никогда не нервничает и не теряет уверенности. Он очень уверен в себе, а я уверен в том, что он забьёт за нас ещё больше голов», – приводит слова тен Хага BBC.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.