Тухель останется тренером «Баварии», он пользуется поддержкой клуба – Sky Sport

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель продолжит тренировать мюнхенский клуб, сообщает Sky Sport.

По информации источника, у самого Тухеля не было мыслей об отставке, даже после поражения от «Бохума» со счётом 2:3. Немецкий специалист хочет драться – и, как и прежде, пользуется поддержкой клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Баварии» проводит совещание, на котором обсуждается вопрос прекращения сотрудничества с Тухелем. Во встрече принимают участие президент мюнхенцев Герберт Хайнер, спортивный директор Кристоф Фройнд, а также генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.