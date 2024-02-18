«Бавария» проиграла 25% всех матчей при Тухеле

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель проиграл с командой больше матчей за меньшее количество игр, чем предыдущий наставник команды Юлиан Нагельсман. Мюнхенцы под руководством Тухеля уступили в 11 из 44 матчей, в то время как при Нагельсмане немецкий гранд проиграл только 10 встреч из 84.

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» и уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.