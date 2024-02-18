Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» проиграла 25% всех матчей при Тухеле

«Бавария» проиграла 25% всех матчей при Тухеле
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель проиграл с командой больше матчей за меньшее количество игр, чем предыдущий наставник команды Юлиан Нагельсман. Мюнхенцы под руководством Тухеля уступили в 11 из 44 матчей, в то время как при Нагельсмане немецкий гранд проиграл только 10 встреч из 84.

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» и уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Материалы по теме
«Чувствую себя дерьмово». Гендиректор «Баварии» — о поражении от «Бохума»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android