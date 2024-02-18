Томас Тухель прокомментировал стычку между Киммихом и помощником тренера «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал стычку между защитником команды Йозуа Киммихом и помощником мюнхенцев Жолтом Лёвом.

«Я знаю, что происходило, но это не для публики. Это футбольные раздевалки, там царят эмоции. Это ничего не значит. В целом это довольно обычный инцидент после поражения», — приводит слова Тухеля Sky Sport.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В этом сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

После 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» — восемь очков.