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Жиру достиг отметки в 20 голевых действий в лиге впервые с сезона-2015/2016

Жиру достиг отметки в 20 голевых действий в лиге впервые с сезона-2015/2016
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился забитым мячом в ворота «Монцы» в матче 25-го тура Серии А. Этот голевое действие стало для 37-летнего форварда 20-м (12 голов и восемь ассистов) в составе итальянской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата. Таким образом образом, француз достиг отметки в 20 голевых действий в лиге впервые с сезона-2015/2016. На тот момент нападающий выступал за лондонский «Арсенал» в АПЛ.

Италия - Серия А . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
4 : 2
Милан
Милан
1:0 Пессина – 45'     2:0 Карвалью – 45+6'     2:1 Жиру – 64'     2:2 Пулишич – 88'     3:2 Бондо – 90'     4:2 Коломбо – 90+5'    
Удаления: нет / Йович – 52'

Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «россонери» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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