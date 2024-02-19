Жиру достиг отметки в 20 голевых действий в лиге впервые с сезона-2015/2016

Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился забитым мячом в ворота «Монцы» в матче 25-го тура Серии А. Этот голевое действие стало для 37-летнего форварда 20-м (12 голов и восемь ассистов) в составе итальянской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата. Таким образом образом, француз достиг отметки в 20 голевых действий в лиге впервые с сезона-2015/2016. На тот момент нападающий выступал за лондонский «Арсенал» в АПЛ.

Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «россонери» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.