Анатолий Бышовец: у Кварацхелии есть всё необходимое, чтобы заиграть в «Барселоне»

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец отреагировал на слухи о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

«Если сравнивать Хвичу вчерашнего и сегодняшнего, это два разных игрока. В прошлом это был потенциальный игрок, который мог бы влиять на результат команды. После сложного периода и адаптации к итальянскому футболу Хвича — игрок, уже доказавший это на деле. Вполне объективен интерес к нему со стороны «Барселоны». Ситуация с переходом в испанский клуб будет зависеть от того, кто будет вместо Хави. Поскольку в будущем его работа в клубе предрешена. Мне кажется, что у Кварацхелии есть всё необходимое, чтобы заиграть в «Барселоне». Это и его индивидуальные способности, и те знания, что он приобрёл в итальянском чемпионате.

Если говорить о € 100 млн, которые за него могут заплатить, то я не знаю, сколько стоят сейчас деньги в целом. За меня в своё время, как отмечали специалисты, «Фиорентина» могла заплатить $ 20 млн. По нынешнему курсу, а такой подсчёт сделал один из моих друзей банкиров, это около $ 70 млн. Переход Хвичи в «Барселону» связан с тем, что происходит на футбольном поле и вокруг него. Испанский клуб, как известно, находится сейчас в кризисном состоянии. Это надо учитывать», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.