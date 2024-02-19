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Мбаппе не рассматривает никакие варианты, кроме перехода в «Реал» — Relevo

Мбаппе не рассматривает никакие варианты, кроме перехода в «Реал» — Relevo
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал». У француза есть устная договорённость с руководством мадридского клуба. Мбаппе неоднократно заявлял боссам «Реала» о желании перейти в клуб. Килиан не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, информирует Relevo.

Напомним, ранее авторитетное издание Marca сообщило, что Мбаппе уже якобы подписал контракт с «Реалом», однако соглашение вступит в силу с июля 2024 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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