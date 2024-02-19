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Дуглас Сантос: к матчу со «Спартаком» все игроки «Зенита» должны быть готовы

Дуглас Сантос: к матчу со «Спартаком» все игроки «Зенита» должны быть готовы
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что к матчу со «Спартаком», который состоится в начале марта в Санкт-Петербурге, все игроки сине-бело-голубых должны быть готовы.

«Позади уже большая часть подготовки, совсем немного времени осталось до первой официальной игры. Уверен, что к матчу все будут готовы на сто процентов. Это очень важно, потому что именно это и создаёт разницу в игре. Все мы стремимся к тому, чтобы в наиболее оптимальной форме подойти к этому матчу», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, команда Сергея Семака завершила первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на втором месте в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак», в свою очередь, занимает пятое место, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч.

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