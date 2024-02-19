Валерий Непомнящий: помню, Хвича говорил, что мечтает поиграть в «Барселоне»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в испанскую «Барселону».

«Кварацхелия подходит для «Барселоны». Я помню, он когда-то говорил, что мечтает поиграть в «Барселоне». Не знаю, получится ли у него часто играть в старте. Нужно, чтобы совпали его умения и желание, а также впишется ли Хвича в команду и как будут обстоять дела с тренером. Я ему желаю, чтобы этот переход состоялся», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.