«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем делам, кроме расписки Федуна

Татьяна Завьялова, которая является юристом «Спартака», заявила, что клуб и бывший генеральный директор команды Шамиль Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме одного дела с распиской экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

«В офисе «Спартака» на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между «Спартаком» и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна. Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется. После физического подписания бумаг мы проведём совместную пресс‑конференцию, на которой расскажем все подробности. Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля», — приводит слова Завьяловой «Матч ТВ».

Напомним, Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения функционер инициировал судебные разбирательства с московским клубом в 2021 году, требуя выплат задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. В последние годы Газизов работал на аналогичных должностях в «Уфе» и в махачкалинском «Динамо».