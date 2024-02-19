Араухо рассказал, кого из легенд «Барселоны» ему напоминает 17-летний защитник Кубарси

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о схожести партнёра по каталонскому клубу — 17-летнего Пау Кубарси – с экс-игроком обороны сине-гранатовых Жераром Пике.

«Кубарси напоминает мне Пике. Я многому научился у Жерара, особенно его игровому мышлению. Он не был быстр, но он был очень умён, он всегда оказывался в нужное время в нужном месте. Этим Пау похож на Жерара», — приводит слова Араухо 90min.

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Кубарси находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провёл восемь матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.