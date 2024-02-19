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Кинокомпания Horizon Films собирается снять мини-сериал о Промесе – NU

Кинокомпания Horizon Films собирается снять мини-сериал о Промесе – NU
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Кинокомпания Horizon Films планирует снять небольшой сериал о футболисте московского «Спартака» Квинси Промесе. Об этом информирует NU.

По данным источника, сериал «Жизнь, как балет» будет фокусироваться на «драматизированной версии» жизни Промеса. Основой для кинопроизведения послужат, как обещает продюсер Яап Шнайдер, тщательные собственные исследования авторов и информация из общедоступных источников. Эти факты будут сочетаться с вымышленными элементами. Премьера мини-сериала планируется на начало 2025 года.

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения. 16 февраля стало известно о том, что Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

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