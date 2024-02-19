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Завершивший карьеру Эден Азар: каждое лето я набирал 4 или 5 кг

Завершивший карьеру Эден Азар: каждое лето я набирал 4 или 5 кг
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Бывший футболист «Челси» и «Реала» Эден Азар признался, что во время межсезонья позволял себе набирать лишний вес.

«Каждое лето я набирал четыре или пять кг, потому что говорил себе, что мы так много отдаём за 10 месяцев, держим тело в лучшей форме, а люди нас критиковали, так что время отдыха — это время отдыха. Мне нравится быть с семьёй, ходить на пляж, поэтому не просите меня бегать в течение этих трёх или четырёх недель. Я могу играть в футбол на пляже с детьми, без проблем, но не заставляйте меня бегать», – сказал Эден Азар в подкасте Obi One,

Напомним, за свою карьеру Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В октябре 2023 года Азар объявил о решении завершить карьеру. Во время выступлений за «Реал» у бельгийца были регулярные проблемы с лишним весом.

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