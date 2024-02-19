«Наполи» продаст Осимхена летом — Football Italia

«Наполи» планирует расстаться с нападающим Виктором Осимхеном в начале летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

По информации источника, подобное решение руководства итальянского клуба связано с намерением как можно скорее найти нигерийскому форварду подходящую замену. Отмечается, что сам игрок также заинтересован в смене команды.

В качестве потенциальных подписаний «Наполи» рассматривает таких нападающих, как Виктор Бонифасе («Байер»), Джошуа Зиркзее («Болонья»), Сантьяго Хименес («Фейеноорд») и Джонатан Дэвид («Лилль»).

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «партенопейцев» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.