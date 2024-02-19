Тухель после матча с «Бохумом» дал день отдыха игрокам, чтобы они проветрили головы

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель после матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:3) дал день отдыха футболистам команды, чтобы они проветрили головы, сообщает Sky Sport.

По информации источника, Томас Тухель поддержал своих игроков во время послематчевого разбора матча с «Бохумом» и дал им выходной 19 февраля, чтобы они проветрили головы и провели время со своими семьями.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.