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Стукалов — о Промесе: был бы это российский игрок, его бы уже закрыли

Стукалов — о Промесе: был бы это российский игрок, его бы уже закрыли
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Бывший главный тренер «Уфы», «Ротора», «Велеса» и «Сокола» Алексей Стукалов прокомментировал судебное дело игрока «Спартака» Квинси Промеса.

«Будь это российский футболист, его бы в России уже закрыли. Последняя история была с Бугаевым», — сказал Стукалов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

Напомним, 1 ноября появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

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