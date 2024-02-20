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Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере в «Реале»

Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере в «Реале»
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Бывший футболист «Реала» Эден Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере в мадридском клубе.

«Когда началась пандемия, я только вернулся из Далласа, где был на операции. Во время карантина я находился в полном одиночестве и сам занимался своей реабилитацией. Когда я вернулся на поле, моя лодыжка уже не была прежней. Возможно, если бы я мог что-то изменить, я бы позвонил руководству и попросил отправить профессионального физиотерапевта», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, за свою карьеру Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В октябре 2023 года Азар объявил о решении завершить карьеру. Во время выступлений за «Реал» у бельгийца были регулярные проблемы с лишним весом.

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