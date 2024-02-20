«Реал» получил подарок от «Жироны». Похоже, чемпионству Мадрида уже ничего не угрожает

Программу 25-го тура Ла Лиги закрывал матч с участием «Атлетика» и «Жироны». По сути, это была центральная игра, исходя из мест команд в таблице.

«Жирона» получила шанс сократить отставание от «Реала». Лидер чемпионата Испании в минувший уикенд неожиданно потерял очки с «Райо Вальекано» (1:1), который находится на 14-й строчке. Правда, поездка в Бильбао — настоящее испытание. «Атлетик» занимает третье место в Ла Лиге по очкам, набранным в домашних матчах. Лучше результат только у двух мадридских клубов — «Атлетико» и «Реала».

В 1-м туре «Атлетик» влетел на своём поле «Реалу» (0:2), после чего не проигрывал дома в Примере в течение полугода. Впечатляет, не так ли? Ко всему прочему команда Эрнесто Вальверде рубится за место в зоне Лиги чемпионов. Перед матчем баски занимали пятую строчку, а отставание от топ-4 составляло пять очков. Все эти факторы настраивали на то, что «Жироне» придётся очень тяжело.

И сколько же каталонский клуб продержался на стадионе «Сан-Мамес»? Правильный ответ: две минуты. Спонсором гола «Атлетика» стал полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия. Испанец выдал гениальный поперечный пас на своей половине поля. Правда, есть один нюанс. Адресатом стал футболист «Атлетика» Алекс Беренгер, и он не отказался от такого подарка. Атакующий игрок хозяев добрался до линии чужой штрафной площади, а потом идеально влупил в нижний угол — вратарь «Жироны» Пауло Гассанига не выручил. Аргентинский голкипер явно не ожидал такой подставы от одноклубника.

Футболисты «Атлетика» празднуют первый гол Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Надо сказать, что в первом тайме «Атлетик» практически полностью переиграл соперника. У гостей ничего не получалось на чужой половине поля. За весь первый тайм «Жирона» нанесла всего один удар в створ ворот, а «Атлетик» контролировал темп игры. Хозяева могли уходить на перерыв и при более ощутимом преимуществе, если бы не Иньяки Уильямс. Девятый номер «Атлетика» нанёс корявый удар из убойной позиции — получился знатный фейл.

Гол «Жироны» сразу после перерыва — полная неожиданность. Защитник «Атлетика» Дани Вивиан махнул ногой мимо мяча после прострела, а Виктор Цыганков с нескольких метров спокойно переиграл вратаря. По сути, начало второй половины стало зеркальным тому, что было на первых минутах матча. Все усилия клуба из Бильбао перечеркнуло одно неудачное действие.

Виктор Цыганков (второй справа) принимает поздравления после гола Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Но «Атлетик» очень быстро пришёл в себя. И тут нужно сказать спасибо Мигелю Гутьерресу. Футболист «Жироны» зачем-то сыграл пяткой на своей половине поля под прессингом соперника, чем и воспользовался Горка Гурусета. Он моментально обокрал соперника и выдал идеальную передачу в центр штрафной на всё того же Беренгера. Удар в одно касание — мяч в нижнем углу. Баски безжалостно наказали соперника за ещё одну ошибку.

Четыре минуты — столько разделили второй и третий гол «Атлетика». Гутьеррес проиграл позицию Иньяки Уильямсу, который легко удрал от соперника. На этот раз нападающий «Атлетика» был точнее, чем в первом тайме. Мяч рикошетом от штанги влетел в сетку, а болельщикам «Жироны» оставалось только хвататься за голову. Если это был не нокаут, то как минимум глубокий нокдаун.

Алекс Беренгер отгрузил «Жироне» два мяча Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Но «Жирона» возродила интригу спустя 15 минут. На помощь гостям пришёл стандарт и оборона «Атлетика». Защитники хозяев не уследили за Эриком Гарсией, который спокойно переправил мяч головой. А дальше было по-настоящему тревожно. Кому-то из болельщиков на стадионе стало плохо — врачи оказывали помощь в течение нескольких минут. К счастью, всё обошлось, учитывая большие пальцы, которые показывали медики «Атлетика» на трибунах.

«Жирона» так и не забила третий мяч, хотя у неё был великолепный момент в добавленное время. Хозяевам повезло, что Вивиан подставил голову под мяч, который летел в пустой створ. Гости потерпели второе поражение подряд. Более того, суммарно пропустили в этих матчах семь голов. «Реал» опережает «Жирону» уже на шесть очков, а «Барселона» отстаёт от команды Мичела на два очка. «Атлетик» остался на пятом месте, но до «Атлетико» всего два очка.