Эден Азар сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Бывший футболист «Челси» и «Реала» Эден Азар сравнил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Для меня Месси лучше, если говорить про футбол. Люди имеют разные мнения на этот счёт, но Роналду — GOAT, который забивает голы и приносит трофеи. Посмотрите на него, сейчас ему 39, и он будет забивать до 50, поверьте мне», — приводит слова Азара Daily Mail.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом дейсвует до 2025 года. Ранее португалец выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» «Реал» и «Спортинг».

Месси, в свою очередь, защищает цвета «Интер Майами» с 2023 года. Его контракт с клубом также рассчитан до 2025 года. Ранее аргентинец выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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