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Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде

Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
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Бывший футболист «Челси» и «Реала» Эден Азар назвал лучших игроков, с которыми выступал в одной команде.

«Для меня Лука Модрич, Карим Бензема на вершине списка. Кевин Де Брёйне на вершине списка, Фрэнк Лэмпард на вершине списка, Хуан Мата на вершине списка.

Я назову вам одно имя, и Джон Оби Микел знает этого игрока. Вы спросили меня о таланте. Какута – с отрывом номер один в плане таланта», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Напомним, за свою карьеру Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В октябре 2023 года Азар объявил о решении завершить карьеру. Во время выступлений за «Реал» у бельгийца были регулярные проблемы с лишним весом.

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