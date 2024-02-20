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Азар ответил на вопрос о своём конфликте с Кроосом

Азар ответил на вопрос о своём конфликте с Кроосом
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Бывший футболист «Реала» Эден Азар ответил на вопрос о своём конфликте с полузащитником мадридского клуба Тони Кроосом.

«У меня напряжённые отношения с Кроосом? Вчера он заходил ко мне домой, чтобы забрать своего ребёнка. У нас нет никаких проблем. Люди могут думать так, как им хочется», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, за свою карьеру Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В октябре 2023 года Азар объявил о решении завершить карьеру. Во время выступлений за «Реал» у бельгийца были регулярные проблемы с лишним весом.

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками.

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