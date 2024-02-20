«Милан» выразил соболезнования «Интеру» в связи со смертью экс-игрока «нерадзурри» Бреме

«Милан» выразил соболезнования «Интеру» и семье умершего экс-футболиста «нерадзурри» и сборной Германии Андреаса Бреме.

«Милан» глубоко опечален известием о кончине Андреаса Бреме, настоящего великого игрока. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования его семье и футбольному клубу «Интернационале», — говорится в опубликованном в социальных сетях сообщении пресс-службы «Милана».

Напомним, ранее стало известно, что Бреме ушёл из жизни в возрасте 63 лет. На протяжении своей карьеры Андреас выступал за такие клубы, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер», «Сарагоса». Больше всего матчей немецкий футболист провёл в составе «Кайзерслаутерна» — 319. В этих играх Бреме отметился 53 голами и 19 результативными передачами. Бреме дебютировал в сборной Германии 15 февраля 1984 года. В составе немецкой национальной команды он провёл 86 матчей, в которых отметился восемью голами, включая победный гол в финале ЧМ-1990.