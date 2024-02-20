Бородюк: Бреме можно поставить в один ряд с величайшими немецкими защитниками

Известный отечественный специалист Александр Бородюк поделился мнением о бывшем футболисте сборной Германии, а также «Интера» и «Баварии» Андреасе Бреме, о смерти которого стало известно сегодня, 20 февраля.

«Мы играли друг против друга в чемпионате Германии, когда он выступал за «Кайзерслаутерн». Его можно поставить в один ряд с величайшими немецкими защитниками. Бреме — чемпион мира. Тут даже добавить нечего, потому что не каждому дано быть чемпионом мира, а тем более забить победный гол в финале.

На мой взгляд, Бреме — выдающийся игрок сборной Германии. Это потеря для немецкого футбола. Он бы мог ещё помочь в развитии футбола своими знаниями. Очень жаль, что в раннем возрасте уходят такие выдающиеся футболисты», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Бреме дебютировал в составе сборной Германии 15 февраля 1984 года. За немецкую национальную команду футболист провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами. Также Бреме забил победный гол немецкой национальной команды в финале чемпионата мира 1990 года с Аргентиной (1:0).