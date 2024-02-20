Бышовец: Бреме — один из лучших игроков. Приходится сожалеть, что старая гвардия уходит

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец отреагировал на новость о смерти экс-игрока немецкой национальной команды, а также «Интера» и «Баварии» Андреаса Бреме.

«Быть игроком национальной сборной ФРГ — уже высокая оценка футболиста. Вспоминаю, что перед чемпионатом мира 1990 года я был на просмотре одного из матча, после которого был на базе «Интера», где практически все игроки после тренировки ушли в раздевалку, а только трое остались в зале. Среди них был Бреме. Казалось, что ещё до начала чемпионата мира было время, но они уже себя готовили к победе. Это произвело на меня приятное впечатление. Хотим мы этого или нет, но главное — самоподготовка. Нет тренеров, которые бы могли вырастить талантливого игрока.

Бреме — один из лучших игроков. Он был одним из первых, кто играл в качестве атакующего защитника. Приходится сожалеть, что старая гвардия уходит. Но они остаются в памяти, не стареют. Это жизнь», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На протяжении своей карьеры Бреме выступал за такие клубы, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер», «Сарагоса». Больше всего матчей немецкий футболист провёл в составе «Кайзерслаутерна» — 319. В этих играх Бреме отметился 53 голами и 19 результативными передачами.