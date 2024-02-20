«Спартак» разгромил киргизский клуб «Абдыш-Ата» в контрольном матче

Сегодня, 20 февраля, состоялся контрольный матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московский «Спартак» и киргизский «Абдыш-Ата». Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Российский клуб одержал разгромную победу — 4:0.

Первый гол в матче москвичи забили на 22-й минуте. Его автором стал защитник Даниил Денисов. На 30-й минуте преимущество красно-белых удвоил Леон Классен. На 47-й минуте Леон оформил дубль, сделав счёт крупным. Четвёртый гол «Спартака» на 84-й минуте забил новичок клуба Манфред Угальде, головой замкнувший навес с фланга.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.