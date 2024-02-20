Дмитрий Аленичев: в борьбе за чемпионство у «Спартака» шансов немного

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что у красно-белых немного шансов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Будем откровенны, в борьбе за чемпионство у «Спартака» шансов немного. И отрыв достаточно приличный, и нет уверенности, что команда наберёт максимальное количество очков. Думаю, основная борьба будет идти между «Краснодаром» и «Зенитом». Сложно сказать, сможет ли «Спартак» бороться за тройку, так как не знаю, как команда провела предсезонную подготовку. Мы помним прошлую весну, которую «Спартак» провалил. Хотелось бы, чтобы этой весной было наоборот. Я оптимист по жизни, надеюсь, что «Спартак» даст бой и будет до последнего бороться за топ‑3», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками.