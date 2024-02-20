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Симеоне: «Интер» — одна из сильнейших команд Европы

Симеоне: «Интер» — одна из сильнейших команд Европы
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выказался о сопернике своей команды по 1/8 финала Лиги чемпионов — «Интере». Наставник «матрасников» назвал миланскую команду одной из самых сильных в Европе на данный момент.

«Прямо сейчас «Интер» входит в четвёрку или пятёрку лучших команд Европы. Их выступления в чемпионате и Лиге чемпионов говорят сами за себя. В последние годы они стали ещё увереннее. Мне очень нравится тот футбол, который они показывают», — приводит слова Симеоне As.

Матч между «Интером» и «Атлетико» состоится сегодня, 20 февраля. Начало игры – в 23:00 мск. В прошлом сезоне итальянская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счётом уступила «Манчестер Сити» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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