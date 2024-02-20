Стало известно, кто из игроков «Баварии» точно останется в команде летом

«Бавария» планирует масштабную перестройку состава в предстоящее летнее трансферное окно, включающую в себя продажу ряда игроков, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в мюнхенском клубе есть только четыре неприкосновенных футболиста, которые не будут проданы ни при каких обстоятельствах. В данный список входят голкипер Мануэль Нойер, полузащитник Джамал Мусиала и форварды Гарри Кейн и Томас Мюллер.

Отмечается, что любой другой игрок «Баварии» может покинуть команду этим летом. Мюнхенцам необходимо выручить крупную сумму для того, чтобы усилиться футболистами, подходящими клубу в соответствии со стратегией.

После 22 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков. Мюнхенцы трижды проиграли в последних трёх матчах во всех турнирах.