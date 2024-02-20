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Игрок Японии Ито подал иск о взыскании € 1,25 млн с женщин, обвинивших его в изнасиловании

Игрок Японии Ито подал иск о взыскании € 1,25 млн с женщин, обвинивших его в изнасиловании
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Футболист сборной Японии и французского «Реймса» Дзюня Ито подал иск о взыскании € 1,25 млн с женщин, которые его обвиняют в изнасиловании.

«То, что сделали женщины, было в значительной степени злонамеренным, они подали жалобу во время Кубка Азии, чтобы помешать Ито», — приводит слова адвоката Ито Japan Times.

В гражданском иске сторона Ито утверждает, что две женщины выдвинули ложные обвинения. Женщины подали уголовную жалобу в полицию префектуры Осака, обвинив Ито и его тренера в сексуальном насилии, чтобы пара понесла уголовное наказание. В результате спонсоры расторгли контракты с Ито, причинив финансовый ущерб игроку.

При этом сторона Ито заявила, что обвинения были абсолютно необоснованными, подав уголовное дело за ложные обвинения. Хотя Ито действительно проводил время с двумя женщинами, в жалобе говорится, что их рассказы противоречивы и что не было никаких вещественных доказательств, подтверждающих их утверждения.

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